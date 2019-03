„Chceme zavést možnost opravy bytu vlastním nákladem. To nám umožní výrazně zrychlit obsazování volných bytů, o které je rvačka,“ řekl radní centrální městské části Jan Mandát (za ODS).

Lidé by si podle něj svou investici do bytu odbydleli. „Po dobu, než by se jim vložené náklady umořily, by platili poloviční nájemné,“ upřesnil Mandát. To je v současnosti v brněnském centru 96 korun za metr čtvereční. Tržní nájem ve stejné lokalitě je nyní asi 200 korun za metr.

2 400 zájemců na 270 bytů v centru

Radnice v centru ročně opraví zhruba 80 bytů, více jich nestihne. Dlouhodobě však zbývá zhruba 270 volných bytů, které lze po větší či menší opravě hned pronajmout. Po obecním bytu v centru ovšem touží téměř desetkrát tolik rodin - přesně 2 400 zájemců.

Radnice chce rozdělit volné byty do dvou kategorií, podle nákladů na opravy. „V kategorii do 50 000 korun by nájemník udělal udržovací práce. Třeba opravy omítek, malby, položení linolea, výměnu záchodu nebo sporáku,“ přiblížil Mandát. Tyto opravy by pak úřad zkontroloval jen vizuálně.

V případě bytů s potřebnou investicí nad 50 000 korun by opravu vlastním nákladem dělal nájemce už podle projektu zpracovaného radnicí.

„Dokončení všech prací ve sjednané lhůtě a dodržení projektu by bylo uvedeno mezi podmínkami prodloužení nájemní smlouvy,“ nastínil plán Mandát.

Brno‒střed aktuálně spravuje 291 domů a 4 176 bytů. Měsíčně dává do pronájmu radnice průměrně 5 obecních bytů, při změně systému by jich pronajímala za stejnou dobu 20.

Byty i pro úředníky

Radnice Brno‒střed navrhla magistrátu i možnost rozhodnout o pronájmu bytu mimo pravidla v případě, že by se jednalo o uzavření smlouvy se zaměstnancem příspěvkové organizace zřízené městskou částí nebo se zaměstnancem radnice. Chce tak na trhu práce zatraktivnit pracovní místa na radnici či ve školství. „Jednalo by se o několik málo bytů pro odborníky, které úřednickými tabulkami nezaplatíme,“ nastínil Mandát.

VIDEO: Brno zrekonstruovalo pro bezdomovce 21 bytů.