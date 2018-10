Střelec

Máte-li se s někým setkat a vkládáte do rozhovoru přílišné naděje, tak byste je měli raději mírnit. Bude se vám sice snažit pomoci ze všech sil, ale na některé věci prostě nestačí. Nemějte mu to za zlé. To, co vám navrhne, nebude nakonec špatné.