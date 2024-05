Jde o přísně limitované editace a na jejich pořízení vám milion korun rozhodně stačit nebude. Martin Rigó z Prahy přivezl na festival Euro Bike Fest do Pasohlávek unikátní motorky. Vyniká mezi nimi Praga ZS 800 a Norton V4SV, ten vlastní dokonce jako jediný v pevninské Evropě!

„Říká se, že když je koníček zároveň prací, je to to nejlepší. Nejsem si tím ale úplně jist. Motorkami žiju, jsem jejich sběratel a zároveň i prodejce. Mockrát to ve mně vnitřně pne, když mám prodat nějaký zvlášť krásný stroj,“ přiznal Blesku Rigó.

Sběratelské unikáty

Do Pasohlávek přivezl celou sbírku naleštěných motorek značky Jawa, včetně nejnovějších modelů. Ty největší skvosty má ale po levé straně svého bílého stanu. Za páskou se tam vyjímají dva výjimečné stroje Praga ZS 800 a Norton V4SV. Video Video se připravuje ... Martin Rigó přivezl do Pasohlávek unikátní motorky. Hynek Zdeněk

„Praga je vyloženě sběratelský kousek, protože jeho cena je přibližně 2,7 milionu korun. Zatím jich bylo vyrobeno sedm, z celkového počtu 28. Víc jich výrobce nevyrobí. Je to úžasný a nádherný stroj,“ popsal český výrobek Rigó.

Unikátní Norton

Ještě větším unikátem je Norton V4SV. „Podařilo se mi ho získat ještě předtím, než výrobce zkrachoval. V pevninské Evropě jsem jediný, kdo tuto motorku má. Další stroje jsou už jen v Anglii, USA, Austrálii a Japonsku. Žádné další navíc už nevzniknou,“ popsal svižný sportovně laděný motocykl v ceně 1,6 milionů korun.

Motocyklové unikáty si mohou prohlédnout návštěvníci Euro Bike Festu až do neděle. Zájemci o koupi, ale zřejmě neuspějí. „Na Nortona mám už sedm zájemců,“ dodal Rigó.