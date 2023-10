Majitel motorek oznámil v květnu vloupání do své garáže v Ostravě-Vítkovicích. Tři jeho stroje byly fuč. Přestože se pachatelé snažili zamést stopy, nebylo jim to nic platné, kriminalisté doslova vytrasovali směr, kterým kradené motorky putovaly.

Policie měla i štěstí. „K nalezení první motorky během srpna přispěla ‚chyba‘ řidiče. Projížděl Bohumínem a vjel do zákazu vjezdu, čehož si všimli strážníci,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková. Reakce řidiče? Motorku nechal na místě a uprchl. Ukázalo se, že stroj byl kradený.

Druhá motorka nalezena

Pátrání pokračovalo, stopa vedla do Rychvaldu na Karvinsku, kde také na zloděje spadla klec. „V hospodářské budově byly nalezeny věci pocházející z vloupání do garáže. Se souhlasem státních zástupců byly zadrženy tři osoby, dva muži a žena,“ pokračovala policistka Michalíková s tím, že ve stodole se našla i druhá ukradená motorka. Oba zadržení muži už byli obviněni z krádeže.

délka: 00:45.40 Video Video se připravuje ... Dvě ze tří ukradených motorek se majiteli z Ostravy vrátily. PČR

Výslechy odhalily, že vše organizoval recidivista (36). Ten vloupačku naplánoval, zatímco jeho kumpán sehnal auto, do kterého po vypáčení garáže motorky nasoukali. Starší muž je už ve vězení za jinou trestnou činnost.

Majitel už nedoufal

Muži práskli i to, jak se to mělo s motorkou v Bohumíně. Jel na ní muž, který ji od nich koupil za 10 tisíc korun. „Kriminalisté stále prověřují dalšího muže a jednu ženu, kteří by mohli mít s případem co dočinění,“ uvedla Eva Michalíková.

Třetí motorka je dál v pátrání, policisté mají informaci, že měla být prodána do zahraničí. Přestože ji zatím nemá, je majitel velmi vděčný.

„Opravdu bych chtěl tímto policistům poděkovat. Nedoufal jsem, že mi vůbec něco najdou a vrátí. I přesto, že mi jeden ze tří mazlíků chybí, jsem neskutečně šťastný a z celého srdce děkuji, vážím si jejich práce,“ vzkázal dojatě.