„Přes zimu máme opět řadu přírůstků, třeba u ara žlutokrkého nebo červenoramenného,“ prozradil zoolog Roman Figura. Jedinečné zařízení, které je v provozu od roku 2011, loni rozšířili o dětský zookoutek. Malí návštěvníci v něm najdou obří voliéru s andulkami, kozy, morčata, králíky či klokana rudokrkého.

Letos je v plánu menší přírodní biotop coby relaxační zóna. Věhlas originální zoo se šíří po celém světě. „Jezdí nejen domácí, ale i chovatelé a milovníci papoušků z celého světa. Nedávno k nám dorazili třeba turisté z Indie,“ řekl Figura. Velký zájem o exkurze hlásí také školy.

Zoolog Roman Figura k přírůstkům v papouščí zoo Bošovice

Kdy, kde a kam

Bošovice, Lipová 58, otevírací doba: březen 10-17, duben – září 10-18, říjen – do 20. listopadu 10-17. hod.

Vstupné: dospělý 180, senioři 65+ studenti do 26 let – 140, děti 3 – 15 let 120, děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné 540 (2+ 2 děti 3-15 let) ZTP a ZTP/P 100 Kč, doprovod 1 osoby zdarma. Průvodce s odborným výkladem 800 Kč.