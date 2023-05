Primát drží bankocetle vydávané za časů císařovny Marie Terezie, tedy v 18. století. Na výstavě jsou také pozdější bankovky, státovky, nouzové peníze či obligace, které se na území habsburské monarchie používaly až do roku 1918.

„Zajímavostí je, že některé bankovky s vročením 1848 se zprvu používaly i půlené nebo čtvrcené kvůli nedostatku drobných mincí v bouřlivé revoluční době," upozornila kurátorka Martina Kvardová.

Dochovalo se jen minimum exemplářů

Výstavu tvoří desítky originálů, převážně ze sbírky Moravského zemského muzea. „Vzhledem k choulostivosti materiálu, v kombinaci s tehdejší praxí návratu vyšších nominálních hodnot zpět do banky a následné likvidaci, zůstaly papírové peníze dochovány jen ve skromném počtu exemplářů, a to ještě velmi často poškozených," řekl ředitel muzea Jiří Mitáček.

Za padělání peněz trest smrti

Historickou zajímavostí jsou padělky, za které hrozily přísné tresty. „Padělané bankovky by mohly být samostatným sběratelským oborem, protože jich bylo hrozně moc. Bankovky nepadělali jen různí podvodníci, ale i osoby, u kterých bychom to nečekali. Napoleon Bonaparte si nechal před tažením do Rakouska předem natisknout kvanta falešných rakouských bankovek," uvedl spoluautor výstavy Vladimír Filip, autor knihy o papírových penězích z habsburské monarchie. Výstava potrvá do 10.září.

