Masarykovo muzeum v Hodoníně zahájilo výstavu, která připomíná 100 let od jeho založení. K vidění jsou i stříbrné mince ze 13. a 14. století, které se vystavují jen při speciálních příležitostech.

„Tyto mince byly nalezeny v roce 1957 při stavbě bytů. Vystavují se velmi málo. Dále máme připravené zajímavé archeologické nálezy z plošného výzkumu náměstí, ukázky zbraní, keramiky nebo etnografických sbírek. Je to takový výběr toho nejlepšího,“ sdělila ředitelka muzea Irena Chovančíková.

Stoletou historii muzea až do 29. října připomenou také besedy nebo speciální programy pro děti.

Masaryka chtějí zmodernizovat

Nejvýznamnějšímu hodonínskému rodákovi Masarykovi se věnuje stálá výstava. „Expozice je dobře a komplexně udělaná, ale nutně vyžaduje obnovu. Byla otevřená v roce 1997. Neodpovídá současnému stavu poznání a moderním technologiím,“ uvedla ředitelka. Muzeum podle ní již požádalo o dotaci na obnovu expozice.

Muzeum sídlící v prostorách barokního zámečku ročně navštíví kolem 10 tisíc lidí. První pokusy o založení muzea v Hodoníně spadají do počátku 90. let 19. století, do doby sílícího českého národního uvědomování. Činnost jeho předchůdce, Společnosti Slovenského muzea, přerušila první světová válka, a tak muzeum oficiálně vzniklo až v roce 1923.

Druhá světováválka a později únorový převrat v roce 1948 znamenaly konec veřejné prezentace Masarykovy osobnosti a jeho myšlenkového odkazu. V období komunismu se muzeum muselo přeorientovat na dokumentování dějin dělnického hnutí a problematiku československé vzájemnosti.

