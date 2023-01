Lev

Pokud patříte ke svobodným Lvům, nevysedávejte doma. Sice nepotkáte lásku života, ale báječně se pobavíte. Jste společensky ladění a nudná domácí zábava by vás nikam neposunula. Na večírku si však dávejte pozor na to, abyste to nepřehnali s alkoholem.