„Břeclavané se už nemusí bát toho, že by v příštím roce měli platit násobně vyšší ceny, než ostatní obyvatelé v České republice. Naopak, díky zastropování cen, zaplatí dokonce míň, než v Brně,“ uvedl jednatel Teplo Brno Martin Marták.

Problémy v Břeclavi nastaly na počátku topné sezóny, když společnost NWT a. s. ohlásila, že není nadále schopná plnit své závazky v dodávkách tepla a teplé vody. Zejména obyvatelé sídliště Na Valtické museli ze dne na den platit pětinásobné ceny!



Od ledna levnější

Obyvatelé Břeclavi zaplatí od ledna 1 483 Kč/GJ. Pro srovnání v Brně bude cena 1 672 Kč/GJ. Ceny jsou včetně DPH. Co to v praxi znamená? Jestliže až do záři průměrná břeclavská domácnost za teplo platila 1500 Kč měsíčně a nyní platí zrhuba 7 500 Kč/měsíc, od ledna cena klesne na necelé tři tisíce korun měsíčně.



„Předkalkulovaná cena je v současnosti na nejnižší možné úrovni, protože aktuálně nižší cenu plynu nikdo nenabízí. Platí ovšem, že pokud v průběhu roku klesnou spotové ceny plynu pod úroveň vládního zastropování ceny zemního plynu, výsledná cena tepla bude nižší,“ dodal Marták.



Marták přitom upozorňuje, že výsledná cena je stejná pro všechny lokality města. „Rádi bychom se obyvatelům omluvili za problémy, které vznikly nedodržením závazkům dodavatele,“ dodal jednatel.