Šílené ceny energií, tepla i potravin: „Z čeho teď máme žít?“ ptají se zoufalí čtenáři.

Sdílej: Pětkrát vyšší náklady, topení jen ráno a večer, zálohy až 14 tisíc měsíčně! V části Břeclavi, Valašského Meziříčí, ale i na dalších místech republiky se lidé chystají na nejhorší zimu v blízké historii. Ceny prakticky všeho jsou na hranici, kterou si nikdo ani nedokázal představit. Spousta lidí žije tak, že nevědí, jak utáhnou další měsíce…

1. Topit se bude jen ráno a večer Obyvatelé největšího břeclavského sídliště Na Valtické, kde žije téměř osm tisíc lidí, se připravují na nejhorší zimu svého života. Po prudkém zdražení tepla a teplé vody na pětinásobek dosavadní ceny se obávají, že náklady nedokážou pokrýt. Šetřit se chystají úplně všichni, které Blesk.cz oslovil. „Měli jsme tady schůzi, kde se rozhodlo, že topení v bytech se zapne výhradně ráno a večer. Nejen v noci, ale i přes den bude vypnuté. Lituji maminky s malými dětmi, které ještě nechodí do školky či školy. Budou muset zůstat v zimě doma v nevytopených bytech,“ řekla Irena Bělíková (63). Zděšení lidí v Břeclavi! Brutální zvýšení cen tepla: Měsíční zálohy až 14 tisíc

2. Zrušíme vanu! Zaznívají i další úsporné kroky. „U nás se rozhodlo, že snížíme teplotu teplé vody v přívodních trubkách o tři stupně na 50 °C. Šli bychom ještě níž, ale to zákon nepovoluje. Teplota topení v bytech klesne na minimum a topení ve všech společných prostorách, včetně prádelny, bude po celou zimu vypnuté,“ přidala další hlas Petra Janošková (48).



Velké úsporné kroky přiznává i František Ciprys (63). „S manželkou to se zatnutými zuby snad nějak dáme. Topit budeme ale opravdu jen minimálně. Občas se k nám chodila vnoučata vykoupat. S tím je konec. Vanu rušíme, bude jen sprchový kout. Jinak bychom to neutáhli,“ přiznal.

3. Jsem v minusu, na jídlo nezbývá Zřejmě nejhůř jsou na tom nyní ovdovělé ženy ve vyšším věku. „Když jsem si spočítala náklady, které mám teď měsíčně dohromady platit za teplo, vodu, plyn a elektřinu, tak jsem v minusu pět set korun. Kde je jídlo, toaletní potřeby a další věci? Tohle už není život,“ řekla zdrceně asi osmdesátiletá žena. Město si alarmující situaci obyvatel sídliště Na Valtické uvědomuje. „Od 10. října zřídil sociální odbor poradenskou linku. Volalo na ni dosud 40 lidí, dalších 10 přišlo osobně,“ uvedla mluvčí radnice Jana Pelcová.

4. Pomoc omezená zákony Město má přitom podle ní svázané ruce v poskytování pomoci svým obyvatelům zákony. „Vedení města hledá možnost, jak zařídit pro potřebné občany obědy. Věc je ve fázi přípravy a zjišťování, jak to udělat a neporušit přitom předpisy,“ vysvětlila Pelcová. Ať už člověk mluví na sídlišti s kýmkoliv, lidé jsou rozzlobení na vládu. „Tento problém nevznikl naší vinou, neneseme na něm žádný podíl. Přesto vše odnášíme jen my. Od ledna mají být zastropované ceny tepla, ale proč až od ledna? Na co se čeká, na exekuce bytů?“ diví se obyvatelé sídliště.

Na Valtické se lidem ve schránkách objevily letáky vyzývající k občanské neposlušnosti a neplacení za teplo a teplou vodu. „To by bylo ale to nejhorší, co by se mohlo stát. Do problémů by se pak tady dostali úplně všichni, opravdu úplně všichni," je si vědomá situace Janošková. Břeclav zatím zřejmě drží republikový primát v nejvyšším zvýšení ceny tepla. To od října stouplo na pětinásobek poté, co společnost NWT oznámila ukončení dodávek a Teplo Břeclav muselo nakoupit plyn za současné předražené ceny. NWT na sebe poté podala návrh na úpadek. Minulý čtvrtek brněnský krajský soud vyhlásil její úpadek, podle insolvenčního návrhu má firma závazky za 460 milionů.

Na nepřiměřeně vysoké zálohy za teplo si stěžují i obyvatelé ve Valašském Meziříčí. „Platíme nejvyšší zálohy v Česku. To není normální," říká Pavlína Tydlačková (36). Stoprocentním vlastníkem společnosti CZT (Centrální zásobování teplem) je město. Teplo ale produkuje firma DEZA. „Z porovnání cen ve městech v krajích z Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je zřejmé, že máme jednu z nejvyšších cen v republice. Tady stále ukazují na problém zdražení plynu. Ale DEZA jako palivo používá plyn jen z 25 procent, 70 procent tvoří jiná paliva a pět procent odpad. Tak proč máme platit víc než tam, kde používají pouze plyn? Město s tím nic nedělá," poukázala paní Pavlína. Vlastní byt 1+1 o 32 m². „Loni byly zálohy 467 Kč za GJ. V listopadu a prosinci se zvedly na 807 Kč a nikdo nás na to neupozornil. Pak to spočítali podle spotřeby za celý rok a lidé měli velké nedoplatky. Já 13 tisíc. Letos 31. ledna cena stoupla na 1 024 Kč, v červnu na 1 595 a od 1. října na 2 500 Kč. Za můj byt mám platit 5 357 Kč bez teplé vody! To je extrém, o kterém se nikdo na městě nebaví a neřeší ho. Jinde se o tom píše, tady se mlčí. To je donebevolající. Vždyť teplo zdražilo pětinásobně," rozčílila se. „Jak to máme utáhnout? Mám tři práce, platím hypotéku. Byt jsem si koupila, abych ho v pohodě užívala, ale toto je o nervy. Co teprve rodiny s dětmi a důchodci," dodala.

Jarmila Zetochová (63) má ve Valašském Meziříčí byt o rozloze 72 m² a od října platí zálohu na teplo 4 005 Kč. A teplá voda, také z DEZY, je za 2 126 korun. „Žiju sama a měsíčně teď platím dohromady 9 500 Kč. Musím chodit do práce, protože více než 50 procent důchodu jde na bydlení. Za byty v podnájmech - 50 m² - někde lidé platí i 19 tisíc měsíčně. Je tu ale moc »dezáků«, kteří mají strach bojovat. Proč máme smlouvu na plyn, když na ERÚ (Energetický regulační úřad - pozn. red.) mi paní řekla, že DEZA pro sebe i pro nás topí stejně? Proč teda už netopí mazutem, když je to dnes možné?" řekla Jarmila Zetochová.