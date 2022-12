„Na výstavě máme betlémy i více než sto let staré, nejstaršími jsou příbramský a kralický. Také vystavujeme historické reprinty významných českých ilustrátorů jako je Mikoláš Aleš a Josef lada. Originály vlastní Národní muzeum nebo někdo z rodiny,“ sdělil mluvčí Petr Lukas.

Světový unikát

Největší zajímavostí výstavy je světový unikát – jediný betlém, který znázorňuje Staré Brno a je vyrobený z papíru. Jeho autorkou je ilustrátorka Ivana Moštková. „Znázorňuje různé stavby, včetně letohrádku. Pak také známá místa Brna jako je Mendlovo náměstí, hrad Špilberk a Petrov,“ uvedl mluvčí.

Další raritou je betlém ze skla vyrobený na přelomu 50 a 60. let minulého století v Železném Brodu. „Nejvíce mne zaujal skleněný betlém. Je neuvěřitelné, jak byli lidé vynalézaví. Přišla jsem s kamarádkou. Škoda, že do letohrádku už nestihnu přijít s dětmi, zaujalo by je to také,“ svěřuje se jedna z návštěvnic Petra Lesáková.

Sklo i keramika

Betlémy jsou vyrobeny z nejrůznějších materiálů, nejen z papíru, ale i z keramiky, dřeva, dokonce skla a kukuřičného šustí. „Letos spolupracujeme s domovem seniorů Kociánka, darovali nám keramický betlém a vytvořili ozdoby na stromek,“ prozradil Lukas. Výstava potrvá do 8. ledna 2023, dospělí platí 140 korun, studenti a senioři o čtyřicet korun méně.