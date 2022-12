„Vždy ochotně pomůžeme každému, kdo naši pomoc potřebuje. Nemůžeme ale opravdu řešit vše. Například pan Martin tvrdil operátorce, že masivně krvácí z ruky. Když posádka přijela na místo, zjistila, že má drobnou ranku na malíčku,“ uvedla jeden z příkladů mluvčí záchranky Michaela Bothová.



Neměli lékárničku

Další z volajících se dožadoval výjezdu záchranné služby k manželce s horečkou. „Neměli doma lékárničku a očekával, že jim léky přivezou právě záchranáři,“ pokračovala mluvčí záchranky.

Největším zákazníkem záchranky je pan Petr (50). „Rodina tohoto pacienta vždy popíše jeho zdravotní potíže tak, že jde o indikaci k výjezdu. Na místě se přitom situace vždy značně liší. Za uplynulé dva roky máme u něj už 115 záznamů. Tento systém by se měl zákonem rozhodně změnit!“ zdůraznila Bothová.



Výmysl kvůli rande

To by ale nebylo ještě nejhorší. Najdou se i zrůdy, kterým zřejmě nebyl dán do vínku mozek. „Jednomu muži se nechtělo na domluvené rande, zavolal proto své přítelkyni, že se stal v Kotvrdovicích účastníkem tragické dopravní nehody. Vyděšená žena pak zalarmovala záchranný systém. Na místo jsme vyslali nejen sanitku, ale i vrtulník. Naprosto zbytečně. Skončilo to trestním stíháním,“ dodala mluvčí záchranky.