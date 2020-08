„Pokud to počasí dovolí, budou oba modely v parku na Kraví hoře od pondělí 10. do neděle 16. srpna. Modely budou mít celkově objem 1 047 m3. Jde nám o to, aby si lidé uvědomili vesmírná měřítka. Pokud bychom skutečnou Zemi převedli na měřítka modelu, tak by např. Mount Everest měřil sedm milimetrů. Slunce by mělo průměr jeden kilometr a bylo by od nás vzdáleno 120 kilometrů,“ uvedl ředitel hvězdárny a planetária Jiří Dušek.



„Je to díky podkladům sondy Lunar Reconnaissance Orbiter, která Měsíc snímá od roku 2009,“ upřesnil Dušek s tím, že ve stejném termínu bude poblíž modelů promítat letní kino.

Vstup je zdarma, filmy budou v angličtině s českými titulky. Na programu budou sci-fi, například Světová válka Z, Star Trek či Kontakt.

VIDEO: Takto se nafukuje Měsíc.

