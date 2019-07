Ryby

Na startovní čáře nového pracovního týdne se cítíte jako ryby ve vodě. Začíná vám to báječně pálit a poradíte si se vším, co je kolem. Dokonce i kolegové si k vám chodí pro radu. A buďte bez obav, tato doba bude trvat až do konce měsíce.