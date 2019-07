Po několika předešlých střetnutích se Rakušané stáhli ke Znojmu, kde se obě vojska utkala nejprve u Dobšic a o den později u Suchohrdel. František I. brzy pochopil, že Francouze těžce podcenil.



„Bitva byla co do počtu nasazených vojenských sil srovnatelná s bitvou u Slavkova. Francouzská armáda měla až 100 tisíc mužů, rakouská až 40 tisíc vojáků,“ připomněl Ivan Vystrčil ze sdružení Acaballado, které zorganizovalo letošní rekonstrukci obou bitev.

délka: 00:45 Video Po 210 letech se utkala rakouská armáda u Suchohrdel s francouzskými vojsky císaře Napoleona. Hynek Zdeněk, blesk.cz Vzhledem ke Slavkovu se ale jednalo jen o čtvrtinu padlých. Zasloužil se o to Napoleon, který přijal nabízené příměří za volný vstup svých vojsk do Znojma a Brna,“ upřesnil historik Ladislav Mucha.



Dodnes je bojiště pokryto hroby. „V roce 2004 jsme objevili hromadný hrob padesáti francouzských vojáků a jedné markytánky. Zemřela ve věku třicet let a už měla za sebou deset porodů. Vojáci měli mezi 16 a 25 lety a podle holeních kostí byli značně zasaženi syfilidou,“ upřesnil Mucha.

Rekonstrukce bitev u Znojma

Diváci viděli rekonstrukce bitev v sobotu u Dobšic a v neděli u Suchohrdel na místech skutečného bojiště z roku 1809. V bitevním poli se utkalo 350 účastníků ze sedmi zemí. Nejvzdálenější byli z Francie a Belgie. Obě bitvy sledovalo několik tisíc návštěvníků.