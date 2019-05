Milovníci napoleonských tradic mají jedinečnou příležitost vyrazit na jih Moravy. Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravilo unikátní výstavu k 210. výročí bitvy, která se mezi vojsky francouzského císaře Napoleona Bonaparte a rakouskými šiky císaře Františka I. odehrála v červenci 1809. K vidění je totiž téměř stovka originálních a velmi vzácných předmětů dokreslujících událost, která výrazně zasáhla do evropských dějin 19. století.

Výstava je připravena v několika tématických osách a vrcholí symbolicky setkáním s vítězným císařem Napoleonem a poraženým císařem Františkem. Vitríny představí pěchotu, jezdectvo, dělostřelectvo i další součásti zúčastněných armád.

Kromě vzorových zbraní řadových jednotek, jimiž se obě armády u Znojma utkaly, jsou k vidění chladné i palné zbraně Napoleonovy gardy i některé velmi speciální zbraně rakouské pěchoty užívané v průběhu koaličních válek.

Originální pokrývky hlavy patří k těm nejatraktivnějším exponátům stejně jako více než dvě staletí staré uniformy včetně doplňků a součástí výstroje. Jeden z příběhů je věnován roli náčelníka štábu francouzského 4. sboru, generála Fririona.

Vzpomínka, nikoliv oslava války

„Výstavou není oslavována válka ani vítěz bitvy. Jejím cílem je připomenout událost, která poznamenala město, kraj i celou Evropu, a její protagonisty – naše předky,“ podtrhl historik a kurátor listinných sbírek Jiří Kacetl. Ten spojil síly s autory a kurátory výstavy Vladimírem Kočanem a Jakubem Samkem s podporou vojensko-historické sekce Středoevropské napoleonské společnosti.

Na poli vojenské historie je ambicí autorů přispět k tomu, aby se bitva u Znojma postupně zařadila mezi velké bitvy epochy, mezi srážky tak zvučných jmen jako jsou Marengo, Austerlitz, Jena, Friedland, Wagram nebo Borodino. Světovou historií je opomíjena neprávem.

Poslední velké vítězství

„Složité a překotné pohyby na svou dobu obrovských armádních formací vrcholí ve dvoudenní tvrdé srážce ve složitém a nepřehledném terénu, a jako celek patří mezi nejzajímavější kapitoly napoleonských válek,“ upozornil Kacetl.

Výsledek bitvy v celkovém součtu s téměř devíti tisíci mrtvými připomněl i schopnosti Napoleonových generálů. „Francouzský císař se totiž dostavil na bojiště až během druhého dne. O místu bitvy osobně nerozhodl. Poslední rozhodující vítězství jeho kariéry mu připravili a vybojovali generál Marmont a maršál Masséna,“ dodal historik.

Kdy a kde

Unikátní výstava Znojmo 1809 v areálu znojemského hradu potrvá do letošního 29.září. Otevřeno je od úterý do neděle, vždy od 9 do 17 hodin. Více najdete ZDE



Doprovodné akce

Výstava v areálu znojemského hradu je součástí programu vzpomínkové akce Znojmo-Znaim 2019, kterou jako svou pátou na znojemském bojišti pořádá 10. až 14. července 2019 Projekt Austerlitz. Výstavu doprovodí stejnojmenná brožura, 10. července budou na programu komentované prohlídky, a 11. července program výstavy doplní ve Znojemské Besedě seminář na vojensko-historická témata spjatá s válkou roku 1809.

