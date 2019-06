„Interaktivní výstava se koná v zajímavém prostoru na Moravském náměstí, kam není možnost se jindy podívat,“ říká ředitel festivalu Meeting Brno Petr Kalousek. Multimediální projekci v podzemí bývalé přečerpávající stanice doplňují panely umístěné na Moravském náměstí.

délka: 00:28 Video 720p 360p REKLAMA Legendární porážku Ruska na hokejovém mistrovství světa a další emotivní příběhy přináší nová výstava mm

Dal Rusku gól na mistrovství světa

Známý hokejista Josef Černý na videonahrávce vzpomíná, jak na něj, ženu a několikaměsíční dceru v roce 1968 mířili ruští vojáci: „Šli jsme se projít a najednou se proti nám ulicí vyřítil tank s Rusama. Všechno bylo vylidněné, auta schovaná a proti nám najednou v prázdné ulici jel tank a na něm Rusi s kalašnikama. V takové chvíli nevíte, jestli někomu nerupne v hlavě a nezmáčkne kohoutek.“

O rok později hrál Černý s národním týmem na dnes již legendárním mistrovství světa proti Rusku. „Vyhráli jsme dva nula. Dal jsem ten druhý gól a při tom myslel na to, jak tehdy na naší ulici proti mně jeli. Pak jsem v kabině říkal, to mají za to, že na moji manželku a děcko mířili kalašnikovama,“ říká Černý. Lidé v Československu to brali jako pomstu za okupaci, vyšli do ulic a bouřlivě oslavovali.

Výstava potrvá do konce června

Vzpomínky pamětníků sahají až do doby na konci 2. světové války. Málo známá podzemní místa nedaleko pomníku Rudoarmějce na Moravském náměstí ožijí příběhy pamětníků až do 28. června. „Zážitek z výstavy je možné nechat doznít v přilehlé improvizované kavárně,“ uvádí David Butula, ředitel jihomoravské pobočky Paměti národa.