Dnes se to může zdát úsměvné. Na počátku minulého století to byl ale problém, mnozí štamgasti se totiž v restauracích a hospodách nechovali zrovna kultivovaně a plivali, kam a kdy je napadlo. Brněnský magistrát učinil nechutnému zvyku přítrž přesně 21. května 1907, kdy to přísně zakázal pod pohrůžkou pokuty a dokonce vězení.