Býk

Sice je tady poslední pracovní den, ale vy toho vůbec nelitujete. Vždyť se chcete věnovat i rodině a nové lásce. Moc dobře víte, že se to nesmí s prací přehánět. Ještě by vás začali kolegové pomlouvat za zády, a to rozhodně nechcete. Je to správné.