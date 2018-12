Býk

Čtvrteční povinnosti vyplní Býk s ledovým klidem, ať mu nezůstanou resty do příštího roku. Nebude to s nadhledem, ale dokáže i nemožné. Nadřízený bude spokojený a možná se dočkají Býci dovolené. Nezaměstnaní mají šanci na práci snů, tak hurá do toho!