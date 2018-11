Rak

Dnes budete mít melancholickou náladu a s ní spojené zádumčivé myšlenky. Nevracejte se zpět v čase do minulosti a nepokládejte si otázky: co by, kdyby. Žijte přítomným okamžikem a važte si toho, co máte v současnosti a nepohrdejte osobami ani věcmi.