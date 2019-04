Velikonoční akce pro děti v Brně: Vesmírná vejce, kuřátka i šneci

3. Kuřátka a panenka Morena v Lužánkách

Největší atrakcí o Velikonocích budou v Centru volného času Lužánky živá kuřátka. „Je to už zvykem, že jsou součástí programu. Bylo by škoda od nich upustit, děti to velmi baví. Budeme také pálit smrtku neboli Morenu a děti si i malé Morenky mohou samy vytvořit. To je také u nás tradice na Velikonoce. Některé děti panenky Morenky pak přiloží do ohně, jiné si k nim vytvoří citový vztah, nechtějí se jich vzdát a vezmou si je s sebou domů,“ říká Marie Janíková z Centra volného času Lužánky. Akce se koná ve čtvrtek 18. dubna od deváté hodiny ranní do půl páté odpoledne.

Hledání tisícovky vajíček v ZOO Brno

Na velikonoční pondělí 22. dubna chystá ZOO Brno „lov“ tisícovky vajíček, které budou schovány v areálu zahrady. Kdo aspoň jedno z nich přinese, dostane odměnu. Malé návštěvníky pobaví i stříhání ovcí, pletení pomlázky či netradiční zdobení vajíček. „Děti vylijí speciální barvy do vody, do toho ponoří vajíčko a podle toho, jak s ním budou točit, se vajíčko obarví. Zajímavostí bude i sklářská dílnička. Pan sklář umožní dětem vyfouknout si vlastní píšťalku,“ říká mluvčí ZOO Brno Michal Vaňáč.