„Veletrh se uskuteční v postcovidovém vydání menšího rozsahu, což je dáno objektivními faktory, které jsou důsledkem pandemie. Pro každý veletrh je důležitá rovnováha trhu, spíše určitý převis nabídky nad poptávkou. Nyní tomu tak není. Stále to ale bude veletrh reprezentující všechny důležité obory strojírenství,“ uvedl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Kuliš.

Školy mají smůlu

Podle Kuliše bude letošní veletrh zaměřený především na odborníky, nebudou se například hromadně zvát školy, zúčastní se jen školy odborné. Nadále podle něj přetrvává problém s cestováním ze zemí mimo Evropskou unii, a to především kvůli nutné karanténě po příletu.

Součástí MSV bude i Česká národní expozice prezentovaná pod značkou Czech Republic: The Country For The Future. Představí se zde ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničí, ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, Česká rozvojová agentura, Exportní a garanční pojišťovací agentura, Národní rozvojová banka, Strojírenský zkušební ústav, Technologická agentura ČR a Úřad průmyslového vlastnictví.

Poprvé Indonésie

Veletrhu se kromě České republiky zúčastní Francie, Polsko, Rakousko, Slovensko nebo Tchaj-wan. Součástí veletrhu bude v letošní roce i expozice Japonska pod hlavičkou japonské vládní agentury JETRO (Japan External Trade Organization), která podporuje vzájemné obchodní a investiční vztahy mezi Japonskem a ostatními státy. Poprvé se oficiální účastí představí Indonésie.

Zkrácená doba

Hlavní změnou letošního veletrhu je úprava otevírací doby. Od pondělí do čtvrtka bude otevřeno od 9 do 17 hodin, v pátek pak do 16 hodin. Otevírací doba je tak proti minulým ročníkům o hodinu zkrácená. Vstupenka zakoupená on-line stojí 250 Kč, na místě zaplatí dospělí 300 Kč.

