Automobilka Škoda Auto ode dneška na následující dva týdny zcela zastaví výrobu ve všech třech tuzemských závodech, výjimkou bude jedna linka v závodech v Kvasinách na Rychnovsku. Při této odstávce chce firma dokončit 10 000 rozdělaných aut, řekl dnes vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera. Důvodem utlumení výroby je nedostatek čipů. Automobilky a jejich dodavatelé by kvůli tomu měli začít čerpat příspěvky z programu Antivirus. Stát by jim mohl proplácet 60 procent náhrady mzdy do 29 000 korun. Shodla se na tom dnes tripartita.

„Při této odstávce se budeme soustředit na dokončení zhruba 10 000 rozpracovaných vozů, které tak budeme moci rychleji dodat našim zákazníkům. V pátek 22. října rovněž proběhne plánovaná každoroční inventura zásob a obalů,“ řekl Kotera.

„Naší nejvyšší prioritou je a zůstane dlouhodobé zajištění pracovních míst i odpovídající výše náhrady mzdy našich zaměstnanců,“ řekl Kotera. Zaměstnanci automobilky Škoda Auto zůstávají doma za 80 procent průměrného platu, do kterého spadají například i mimořádné roční bonusy. Náhrada mzdy tak podle odborů zhruba odpovídá dennímu výdělku.

Kotera předpokládá, že dodávky polovodičů se v druhé polovině roku 2022 budou opět stabilizovat. Celá situace spojená se zásobováním by se měla následně zklidnit.

Antivirus byl původně na covid

Tripartita by zasaženým automobilkám chtěla pomoci programem Antivirus. Tuto podporu pro automobilový průmysl chce premiér Andrej Babiš (ANO) vyjednat v Evropské komisi. Vláda by mohla o spuštění programu jednat nejpozději 7. listopadu, dodal Babiš.

Z programu Antivirus se proplácely výdělky v zavřených provozech i náhrady mezd lidem v karanténě či firmám s výpadkem poptávky, surovin a personálu kvůli covidu. Peníze je možné podle evropských pravidel poskytovat do konce roku, jedná se o prodloužení do konce července příštího roku. Zatím by podniky mohly pobírat peníze za říjen a listopad.

Antivirus je nyní pro všechny firmy. Babiš řekl, že dopisem požádá eurokomisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou o schůzku, aby s ní projednal úpravu pravidel Antiviru a jeho nastavení pro automobilový průmysl. Sejít by se s ní chtěl ve čtvrtek.

Pokud by podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly změny komise neodsouhlasila, měla by vláda Antivirus přesto spustit plošně. Prezident zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že automobilový průmysl obstarává devět procent hrubého domácího produktu a zhruba čtvrtinu produkce průmyslu i českého exportu. „Jsem optimista, že nebude problém s Evropskou komisí. Jestliže někdo v Bruselu uvažuje o prodloužení podpory do 30. června, proč by komplikoval a nesouhlasil s nasazením v České republice,“ uvedl Hanák.

Loni dodala přes milion aut

Škoda Auto již dříve uvedla, že kvůli nedostatku čipů výrazně omezí či zcela zastaví výrobu nových aut. Zaměří se na dokončení rozdělaných aut, jejichž počet se dlouhodobě pohybuje mezi 30 000 až 50 000.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.