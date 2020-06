Stavba velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v Brně způsobí řidičům od středy další potíže. Uzavře se totiž most přes ni, a nebude tak možné projet od Bystrce do Královopolských tunelů.

V opačném směru slouží most pro cestu z Pisárek do Bystrce, není v něm možné projet už od 1. června. V obou směrech tak most zůstane zavřený až do 16. srpna.

Uzavírky souvisejí se stavbou první etapy v Žabovřeské ulici. Díky ní se Žabovřeská rozšíří od mimoúrovňové křižovatky Kníničská až po Kamenomlýnský most na čtyři pruhy ze současných dvou.

„Řidiči mohou místo objet po Veslařské, Štursově a Královopolské, případně Horově a následně se napojit na Žabovřeskou směrem ke Královopolským tunelům,“ uvedl magistrát.

Druhá etapa má zpoždění

První etapa má být hotova do konce letošního roku. Druhá etapa od Kamenomlýnského mostu do Pisárek se měla začít stavět, ale rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stavbu oddálilo.

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo výběrové řízení na stavební firmu znovu a věří, že by se mohlo začít stavět ještě ke konci letošního roku. Původně se počítalo s termínem dokončení v roce 2023. Po kompletní dostavbě zmizí dosavadní dopravní „špunt“ a celá západní část městského okruhu bude čtyřpruhová.