Rak

Dostanete se do maléru, který by vás mohl stát prestiž. Máte ovšem štěstí, že vám partner nebo partnerka dodá pocit jistoty a pomůže vám z průšvihu ven. Neprožijete zrovna pohodový den, ale půjdete do sebe a z chyb, které jste napáchali, se poučíte.