Akce zaměřená na nelegální výrobu cigaret dostala krycí jméno Dřevák. „Celníci našli nelegální tiskárnu a ofsetové technologie v hodnotě 8,5 milionu korun, dále 41 palet s natištěnými archy cigaretových obalů, šest milionů v hotovosti a zlaté slitky,“ řekla mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

Obří nelegální výrobna cigaret na jihu Moravy! 24 zadržených, stát připravili o 326 milionů

Celníci na jižní Moravě objevili nelegální výrobnu cigaret.

Pro každého 37 cigaret

Jen toto zadržené množství by znamenalo daňový únik za 406 milionů korun. Jenže, jak se ukázalo, zdaleka nešlo o vše. „V objektu byl skladován jak nepotištěný papír, tak potištěné obaly. Ty pak osoby nakládaly do vozidel a odvážely na další místa,“ pokračovala Kaňková.

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Gigantický zásah celníků na jižní Moravě, padělatelé vyrobili cigarety za miliardy korun (červen 2026). Celní správa

Když pak celníci dávali dohromady čísla, poklesla jim čelist. Padělatelé natiskli krabičky pro více než 400 milionů cigaret. To je jen pro srovnání takové množství, že kdyby každý občan ČR včetně nemluvňat si zapálil, připadalo by na každého 37 nelegálních cigaret! V tuzemsku ovšem tyto cigarety nekončily.

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„Byly distribuovány do různých států Evropy. Při zátahu celníci zadrželi i tři padělatele. Ti byli včetně důkazních materiálů předáni k řádnému vyšetření Policii ČR,“ dodala mluvčí.
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Celníci při akci Dřevák odhalili nelegální tiskárnu cigaretových krabiček. Šlo o miliardy korun!
Celníci při akci Dřevák odhalili nelegální tiskárnu cigaretových krabiček. Šlo o miliardy korun!
Autor: Celní správa