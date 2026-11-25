Obžalovaný se minimálně od loňského roku opakovaně velmi surově choval ke své přítelkyni. Nebylo proto divu, že ho chtěla opustit. To ale násilníka rozzuřilo. Na parkovišti u jednoho z obchodních domů v Jihlavě ji brutálně napadl.
„Bil ji pěstmi do hlavy a těla, srážel ji na zem, kopal do ní a pokračoval v útocích i ve chvíli, kdy již ležela bezbranně na zemi. V jednom případě jí dokonce dupl na hlavu. Útok ukončil až příjezd policie. Kdyby nepřijela, zřejmě by to skončilo fatálně,“ vyčetl státní zástupce Jan Adam.
Ve zločinu není nováčkem
Ten upozornil i na další z případů napadení. „Opakovaně s ní udeřil o zeď a poté její hlavou o tvrdou podlahu, přičemž jí současně bránil v odchodu. Poškozená při napadeních utrpěla řadu zranění,“ zdůraznil státní zástupce.
Obžalovaný má za sebou bohatou trestní minulost. „Opakovaně byl odsouzen za násilnou trestnou činnost, včetně těžkého ublížení na zdraví, pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví,“ přidal do výčtu Adam.
Prý oněměl po mrtvici
Před Krajským soudem v Brně byl ale najednou obžalovaný němý, a to doslova. Ukazoval si na ústa a chvílemi i na uši. Předsedající soudce proto na půldruhé hodiny přerušil líčení a vyžádal si zprávu z věznice, aby zjistil příčinu.
Ze zprávy vyšlo najevo, že obžalovaný prodělal před měsícem mrtvici a od té doby nemluví. Soudce se proto obrátil na soudní znalkyni z oboru zdravotnictví, aby vypracovala posudek, zda obžalovaný ztrátu řeči jen nepředstírá, a zda je možné ho soudit i při případné ztrátě řeči. Líčení tak bude pokračovat v únoru. Agresorovi hrozí až 12 let vězení.
VIDEO: Ozbrojený muž se zabarikádoval v brněnském paneláku, zaútočil na policisty.