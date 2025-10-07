Ústavní stížnost směřovala proti rozsudku NS z loňského února, jenž přinesl rozuzlení konfliktu z roku 2020. Tehdy se dvouleté batole na odrážedle zastavilo v jedné z brněnských ulic v blízkosti auta starší ženy, která se s matkou dítěte dostala do rozepře. Vyústila v potyčku, kdy seniorka podle matky napadla batole stažením z odrážedla, načež ona reagovala strčením starší ženy. Seniorka upadla a zranila se.

Seniorka napadla dítě (2), bála se o auto! Mámu, která ho bránila, vláčeli roky po soudech

Ilustrační foto.

Rozdílné verze

Verze obou účastnic konfliktu se však rozcházely. Zatímco matka trvala na tom, že s ní žena mluvila vulgárně a ona chránila své dítě, stěžovatelka popírá, že by dítě napadla, což ji také nikdo nedokázal. Tvrdí rovněž, že s matkou jednala klidně a kultivovaně.

Trestní soudy o obžalobě rozhodovaly opakovaně, ve věci padlo sedm soudních rozhodnutí. Justice matku nejdříve potrestala podmínkou, verdikt ale zvrátil Nejvyšší soud s tím, že šlo o nutnou obranu.

Konflikt v Chrastavě: Učitelka ve školce měla plačící dívku polít vodou!

Mateřská škola Chrastava

Ústavní stížnost

Následovala ústavní stížnost, v níž stěžovatelka argumentovala závažným procesním pochybením ze strany krajského soudu. ÚS se případu věnoval, ale ženě nevyhověl.

„Při rozhodování o ústavní stížnosti poškozené nemá Ústavní soud přezkoumávat každé tvrzené pochybení orgánů činných v trestním řízení, pokud jde svou povahou o izolované chyby či ojedinělá opomenutí v řízení jinak vedeném s náležitou péčí,“ uvedl soudce zpravodaj Zdeněk Kühn.

Roztleskávačka (21) si během tajného porodu dělala selfie: Modrajícího chlapečka nechala zemřít ve skříni

Královna krásy schovala své mrtvé dítě do skříně, není jisté, jak zemřelo.

Sedm rozsudků

Trestní soudy rozhodovaly sedmkrát v rozmezí dvou let a pěti měsíců, což podle Kühna svědčí o tom, že nenastaly významné průtahy, i o tom, že trestní soudy věnovaly celé věci mimořádnou pozornost a provedly veškeré myslitelné důkazy.

Stěžovatelka nicméně kritizovala, že krajský soud bez dokazování změnil klíčový skutkový závěr (o fyzickém útoku stěžovatelky na dítě obviněné) a právě z něj pak Nejvyšší soud dovodil splnění podmínek nutné obrany. Ústavní soud však tomuto postoji stěžovatelky nepřisvědčil,“ doplnil soudce.

Dívka (15) porodila, miminko hodila do popelnice: 2,5 roku vězení

Dívka (15) z Moravskoslezského kraje dostala 2,5 roku za vraždu své novorozené dcery.

Soudce Milan Hulmák uplatnil odlišné stanovisko. „Krajský soud i Nejvyšší soud provedly zásadní posuny ve skutkovém stavu. Zatímco městský soud uvěřil skutkové verzi stěžovatelky a krajský soud vyšel částečně z verze stěžovatelky a částečně z verze obviněné, Nejvyšší soud již vyšel plně z verze obviněné. Žádná z těchto změn přitom nebyla provedena bez porušení procesních předpisů, ani řádně odůvodněna,“ míní. K zásahu do stěžovatelčiných práv podle jeho názoru došlo.

Video
Video se připravuje ...

Zdrogovaný muž mrštil o zem dítětem na letišti v Moskvě. Hoch je v kómatu. Sociální sítě