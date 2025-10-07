Jako můru láká lampa, mladé násilníky přitahovaly diskotéky a hudební kluby. Jenže tam zvolili jinou zábavu, než tanec aposlech muziky. Vyvolávali konflikty a protivníky bili.
Dvě dívky napadly před diskotékou další ženu, kterou profackovaly. Když se jí zastal další host, vyjel na něj agresivní výrostek (17) se svým kamarádem tak zuřivě, že se napadený raději schoval v křoví.
Pro ránu nešli daleko
Právě sedmnáctiletý zuřivec s ozbrojen teleskopickým obušku si v noci u prodejny zmrzliny troufl na chodce, kterého s ním přetáhl. U jiného klubu plivl na ženu a když se ohradila, další jí ránu pěstí. Rány schytali i další dva noční chodci. To už útočníkům asistoval i sedmkrát trestaný recidivista.
Parta skončila před okresním soudem pro mládež ve Znojmě, tresty potvrdil Krajský soud v Brně. Obě dívky i oba dva mladiství vyvázli s podmínkami, na rok do vězení musí jen nejstarší útočník, kterému soud spočítal i předchozí podmíněná odsouzení.
VIDEO: Hromadná rvačka v Bratislavě
Hromadná bitka v centru Bratislavy Policie SR
