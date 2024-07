Dlouhé roky snášela týrání od svého druha. Pak v ní bouchly saze. Kateřina S. (46) loni v únoru v Hodoníně popadla nůž a agresivnímu Robertovi O. (†42) zasadila šest bodných ran. Před svými dětmi, které úpěnlivě volaly, aby přestala. Krajský soud v Brně ji za to ve čtvrtek poslal na sedm let za mříže.

Robert O. Kateřinu S. týral podle znalce až deset let. Škrtil ji až do bezvědomí, působil ji otřesy mozku. Když byla v sedmém měsíci těhotenství, shodil ji ze schodů. Nikdy přesto nedala policii souhlas, aby jejího partnera stíhala.



Synové prosili, aby přestala

Loni v únoru, když byli oba partneři značně opilí, ji začal rvát vlasy. Kateřina S. popadla nůž a bodala. Robertovi přitom prorazila lebku. „Kupodivu tento úder nebyl ještě fatální, zabily ho až rány do srdce a krku,“ řekl soudce Aleš Novotný.

Další příval ran zastavilo až zoufalé volání synů: „Mami, mami, přestaň! Už ne…ne, prosím!“

Čtvrteční stání u Krajského soudu bylo relativně krátké. Státní zástupce uznal, že byla Kateřina vystavena dlouhodobému stresu, nicméně trval na tom, že v době spáchání činu nebyla nepříčetná. „Měla by být stíhána pro trestný čin vražda v afektu,“ požadoval státní zástupce.

Z vraždy zabití

Obhájce Kateřiny S. naopak žádal, aby jeho klientka byla stíhána za zločin zabití. „Které bylo spácháno v důsledku zavrženíhodného jednání poškozeného,“ zdůraznil obhájce. Soudce jeho požadavku na překvalifikaci vyhověl.

Nejdelší vyjádření měla v soudní síni obžalovaná a bylo velmi emotivní. Zdrcená žena mluvila plačtivým hlasem a bylo jí místy jen stěží rozumět. Omlouvala se hlavně příbuzným.



Omlouvala se rodině

„Stydím se a je mi to strašně líto. Dala bych nevím co za to, abych to mohla vrátit zpátky. Vzala jsem klukům nejen tátu, ale i bratra sestře a tátovi syna. Ať dostanu jakýkoliv trest, pro mne je nejhorší, že jsem zabila,“ řekla viditelně rozrušená Kateřina S.

Soudce Aleš Novotný nakonec vynesl trest sedm let vězení ve věznici s ostrahou, uložil ochrannou protialkoholní léčbu a propadnutí nože ve prospěch státu. Verdikt si vyslechlo hned několik příbuzných, synové Kateřiny S. ovšem mezi nimi scházeli.

Rozsudek zatím není pravomocný, zatímco obhájce Kateřiny S. se vzdal práva na odvolání, státní zástupce si na něj ponechal lhůtu.

VIDEO: Marek P. (30) z Kostelce na Hané se přiznal k brutální vraždě otce Jiřího (†57), bratra Víta (†24) a sestry Anety (†22). Nenáviděl je, protože se mu prý posmívali.

Video Video se připravuje ... Marek P. (30) z Kostelce na Hané se přiznal k brutální vraždě otce Jiřího (†57), bratra Víta (†24) a sestry Anety (†22). Nenáviděl je, protože se mu prý posmívali. Hynek Zdeněk