„Nejedná se a priori o násilníka, devianta či sexuálního predátora,“ stojí v rozsudku Krajského soudu v Brně, který také tvrdí, že „prvotní impuls k intimnímu sexuálnímu kontaktu vzešel od poškozené“.

„Poškozené vadilo, že i jemu dává matka přednost před dětmi, a tak se rozhodla, že se jí pomstí. Krátce předtím, než dovršila 16 let věku, tj. někdy v březnu 2019, proto sama iniciovala první intimní kontakt s obžalovaným,“ stojí v rozsudku, který má Blesk k dispozici. „Na dotaz vyšetřovatele upřesňuji, že jsem s ním navázala milenecký vztah, měli jsme spolu asi pětkrát z mé strany dobrovolný sex. Poprvé, když mi bylo patnáct let,“ popsala v přípravném řízení dívka sama. „(obžalovaný) byl k mileneckému vztahu nakloněný, žádný nátlak ale v tomto na mě tehdy nevyvíjel. Jak jsem uvedla, bylo to z mé hlavy a z mé strany dobrovolné. Poté co jsem mu to navrhla, on s tím souhlasil.

Ze tří let podmínka

Muž byl odsouzen za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a znásilnění. Dívku si natočil při intimním styku, poté ji skoro rok a půl až pětkrát týdně nutil k sexu. Před Okresním soudem ve Vyškově prohlásil vinu. Krajský soud v Brně už mohl přezkoumat jen výrok o trestu.

Rozhodl tak, že původně uložené tříleté vězení podmínečně odložil na pět let. Pár dní po rozsudku z půlky ledna si dívka sáhla na život. Skončila v psychiatrické nemocnici.

O tom, co prožívala, se rozpovídala i sama dívka Anička. „Začalo to v roce 2020. Znásilnění. Už na začátku si pořizoval fotky a pak i video, kde byla vidět soulož. A vydíral mě, že pokud s ním nebudu spát, všechno zveřejní. Ty jeho praktiky jsem podstupovala i třikrát denně,“ vylíčila traumatické zážitky dívka.

Prohlásil vinu

Krajský soud dál v dokumentu uvádí, že přihlédl »k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, k jeho dosavadnímu způsobu života a možnosti jeho nápravy«.

„Rovněž přihlédl k chování pachatele po činu, k jeho postoji k trestnému činu, tomu, že prohlásil vinu, a také k účinkům a následkům, které lze od trestu pro budoucí další život pachatele očekávat,“ tlumočila mluvčí soudu Klára Belková. Sám obžalovaný, lesní dělník, u soudu uvedl, že je jediným živitelem rodiny, která je na něm existenčně závislá.

Nic o psychologické intervenci

Krajský soud uvedl, že ve vyjádření poškozené k otčímovu odvolání chyběla jakákoliv zmínka, že by si její zdravotní stav po znaleckém zkoumání vyžádal psychiatrickou či psychologickou intervenci. „Z toho bylo lze dovodit, že na závěrech znaleckého posudku se do doby rozhodnutí odvolacího soudu ničeho nezměnilo,“ stojí v odůvodnění.

„Soudci napsali, že to bylo několikrát týdně. Ale on někdy přišel i třikrát za den,“ uvedla ve své zpovědi dívka a dodala: „Bylo mně z toho špatně. Přála bych soudnímu znalci, aby jen z poloviny zažíval to, co já.“

Šílenec Fritzl míří na svobodu!? Rakušan znásilňoval a týral dceru, soud nařídil podmínečné propuštění

Nebylo nutné další dokazování

Pět let zůstane muž pod dohledem probačního úředníka, který bude sledovat také jeho přístup k uložené povinnosti nahradit poškozené újmu 300 tisíc korun. Belková zdůraznila, že kvůli prohlášení viny obžalovaného nebylo nutné provádět další opakované výslechy poškozené, a to jak před okresním soudem, tak před odvolacím soudem.

Krajský soud podle mluvčí Belkové chtěl zprvu zveřejňovat jen málo podrobností, aby chránil poškozenou před druhotným zraňováním. Poté, co se sama podílí na medializaci, dospěl soud k závěru, že zveřejnění anonymizovaného znění verdiktu jí nemůže způsobit další újmu.

„Ministerstvo spravedlnosti nyní písemné odůvodnění analyzuje - pak sdělíme další kroky. Na první pohled je již nyní zřejmé že bude nezbytné prostudovat spisový materiál,“ řekl Blesku mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Příběh znásilňované dívky vyvolal velkou vlnu solidarity. Na pomoc jí lidé během několika dnů poslali takřka pět milionů korun.