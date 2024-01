Podezření ze spáchání vraždy čelí žena (36) z Jihlavy. Úmyslně nalila své matce do kávy metanol. Starší ženě se poté udělalo nevolno a v bolestech ji záchranáři odvezli do nemocnice. Tam i přes enormní snahu lékařů a zdravotníků zemřela. Dcera vzápětí splatila své dluhy. O její vině rozhoduje Krajský soud v Brně.

„Trochu jsem jí tam toho cmrdla, aby se jí udělalo špatně. Chtěla jsem jen, aby se dostala do nemocnice,“ uvedla v pátek u Krajského soudu v Brně. Vraždu údajně neplánovala.



Metanol i durman

Metanol si podle svých slov pořídila původně jen na čistění parket. „Když se k ní matka otočila zády, nalila matce 88 mililitrů metanolu do kávy. Pak si s ní ještě večer telefonovala. Matka jí řekla, že jí není dobře, na to ale nijak nereagovala,“ uvedl státní zástupce Jan Adam.

Jak se ukázalo, nešlo o jediný jed, který dcera matce podávala. Přiznala, že jí jídelníček obohacovala durmanem obecným. „Dávala jsem jí ho na uklidnění,“ vysvětlila.

Přes internet se přitom zajímala i o další jedovaté rostliny, náprstník červený a rulík zlomocný. „Bylo to proto, že nám psi okusovali diefenbachii (rostlina – pozn. red.).



Sháněla i kyanid – údajně na čištění stříbrných mincí a na internetu si stáhla diplomovou práci: Snadno dostupné jedy.