„Trochu jsem jí tam toho cmrdla, aby se jí udělalo špatně. Chtěla jsem jen, aby se dostala do nemocnice,“ uvedla Jana R. u Krajského soudu v Brně. Rozhodně ale popřela, že by plánovala vraždu.

Druh zemřelé Zdeněk P. vypověděl, že se žena ve své dceři zklamala. „Podvedla ji, když ji připravila o byt. Byla z toho smutná. Říkala, že kvůli Janičce nemá nic," řekl muž před soudem.

„Sestře dlouhodobě nevěřím. Mamině brala peníze, vzala jí i občanku. Pak chodily obsílky kvůli úvěrúm. Když matka zemřela, chytil jsem jí pod krkem s tím, že se bude zpovídat," svěřil se Jan R., syn zemřelé ženy.

Metanol i durman

Jana R. si metanol podle svých slov pořídila původně jen na čistění parket. „Když se k ní matka otočila zády, nalila matce 88 mililitrů metanolu do kávy. Pak si s ní ještě večer telefonovala. Matka jí řekla, že jí není dobře, na to ale nijak nereagovala,“ uvedl státní zástupce Jan Adam. Soudní pitva potvrdila, že organismus zemřelé ženy obsahoval extrémně velké množství jedovaté látky.

Jak se ukázalo, nešlo o jediný jed, který dcera matce podávala. Přiznala, že jí jídelníček obohacovala durmanem obecným. „Dávala jsem jí ho na uklidnění,“ vysvětlila.

Přes internet se přitom zajímala i o další jedovaté rostliny, náprstník červený a rulík zlomocný. „Bylo to proto, že nám psi okusovali diefenbachii (rostlina – pozn. red.)."



Sháněla i kyanid – údajně na čištění stříbrných mincí a na internetu si stáhla diplomovou práci: Snadno dostupné jedy.

V případě prokázání vraždy jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Rozsudek by měl padnout na začátku března.