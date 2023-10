Člen litevského gangu převaděčů a kšeftařů s lidským neštěstím Vladas Suchodolskis (34) si definitivně odsedí za nezákonný převoz devíti Syřanů do Česka necelé tři roky v kriminále. Odvolal se a u Krajského soudu v Brně dostal naloženo nejen on, ale i soud nižší instance. Trest je výrazně nepřiměřený, zvýšit ale nešel.

Svou poslední převaděčskou misi, letos 7. června po půl deváté večer, okořenil životu nebezpečnou honičkou s policií. Od starého hraničního přechodu v Lanžhotě se totiž řítil v osobním autě napěchovaném devíti Syřany k Břeclavi rychlostí 220 kilometrů v hodině.

„Nedbal na policejní výzvy k zastavení, až po čase havaroval. Na předním sedadle přitom seděly dvě děti ve věku 9 a 13 let,“ popsal incident žalobce Jiří Kadlec.

Jen zázrakem se při havárii nikomu nic nestalo. Muže žalobci okamžitě postavili před břeclavský soud za nedovolené organizování překročení státní hranice a za obecné ohrožení.

Soud ho odsoudil poměrně shovívavě na 33 měsíců, mohl přitom dostat až 12 let. Zabavili mu telefon a vyhostili jej z České republiky. Na pouhých pět let. Proti rozsudku se ale Litevec odvolal.

Soudci: Odporný byznys

Před krajský odvolací soud v Brně nakráčel v tričku a v typických postsovětských teplákách. Svým postojem zkušené brněnské soudce nebývale rozčílil. Jeho odvolání bez mrknutí oka smetli ze stolu.

„Dopustil jste se naprosto bezohledného jednání vůči lidem v autě a neúcty k jejich životům. Dělal jste věci, které v této zemi netolerujeme a nechceme. Řídil jste také auto na území naší republiky rychlostí 220 kilometrů v hodině, prchal před policií, to už mluví samo za sebe. Pouhou shodou okolností nedošlo k vážným zraněním či smrti a to jste ještě na předním sedadle převážel dvě děti,“ vyčetla převaděči soudkyně Hana Kleinová.

„Dopustil jste se naprosto odporného byznysu. Podílíte se na odporných akcích převaděčů, kteří využívají bezmocnosti jiných lidí,“ vmetla mu do tváře emotivně soudkyně.

Trest je nezákonný, přesto platí

„Trest je nezákonný, nepřiměřeně mírným. Nebyly použity přiléhající paragrafy,“ ztrhal krajský soud práci břeclavských kolegů a tamních žalobců. „Měl být uložen trest nejméně v polovině zákonné sazby, odpovídalo by pět až šest let vězení. Rozhodnutí břeclavského soudu nechápeme,“ kroutili hlavou odvolací soudci.

Sami přitom trest zvýšit nemohli – proti jeho výši se totiž na rozdíl od gangstera nepochopitelně neodvolal státní zástupce. Odvolacímu soudu proto nezbylo než směšných 33 měsíců basy potvrdit.

„Ano, odvolání pana obžalovaného bylo skutečně nadmíru odvážné. Domnívám se, že trest je mírnější než by mohl být a je pro něj spíše příznivý. Příslušelo by pět až šest let vězení a nejméně desetileté vyhoštění,“ řekl brněnský státní zástupce Jiří Kadlec.

Proč však jeho kolegové souhlasili s výší trestu a neodvolali se také, odmítl prozradit. „Bez komentáře,“ řekl.