Vodnář

Procházíte senzačním profesním obdobím a nadřízený do vás vkládá velké naděje. Za žádnou cenu se však nepovyšujte nad kolegy, protože by vám to přišlo draho. Držte se toho, co umíte, ale přesto rozvíjejte svoje schopnosti. Pak vás nic vás nezastaví.