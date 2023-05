Střelec

Milí Střelci, nežeňte se bezhlavě za úspěchem. Buďte spokojení s tím, máte. Raději si dejte do pořádku finance a přestaňte utrácet či hazardovat. Dostali byste se do tísnivé situace a museli sáhnut do úspor. Však ono vám to již brzy docvakne.