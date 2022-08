Lev

Venuše je v nepříjemném spojení s Marsem, a proto půjdete s nedávnou známostí od sebe. Vlastně jste na to mysleli už před pár dny, ale čekali jste, co se z toho vyvine. Neuzavírejte se však do sebe a vyrazte také do společnosti, kde budou kamarádi.