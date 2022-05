Osovský ve svém příspěvku vyzval k pátrání po ministrově bydlišti, psal o něm jako o kolaborantovi a naprostém „lidském hovadu". Výzvu graficky doplnil obrázky sekery. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou mu za vyhrožování uložil pokutu, hrozilo mu přitom až tříleté vězení. Osovský se však odvolal.

Profil má prý s intiminími přáteli

„Příspěvek, který se objevil na profilu, neměl být výhrůžného charakteru. Zjištění adresy bylo za jediným účelem, a tou byla návštěva u pana ministra. Návštěva by byla naprosto v klidu,“ tvrdil Osovský u soudu v Brně.

Zároveň však odmítl odpovědět na dotaz, zda příspěvek na profil umístil on. „Na můj profil má přístup deset osob, se kterými mám intimní vztah,“ tvrdil. Příspěvek sdílelo 1600 uživatelů, získal 929 lajků a 338 komentářů. Některé z nich byly podle obžaloby za hranou a podněcovaly k násilí.

„Já jsem se vyjádřil k tomu, že šlo o nezákonná opatření, většinu pak zrušil Nejvyšší správní soud. To, že pod to někdo napíše radikální názor, to přece nemůžu řešit,“ řekl aktivista. Jeho obhájce a někdejší kandidát na předsedu fotbalového svazu Jindřich Rajchl. označil klientův postoj za přiměřenou kritiku, na kterou musí být politici připravení

Odvolací senát ale uvedl, že nebylo pochyb o tom, že muž přečin vyhrožování a podněcování k trestnému činu spáchal, a peněžitý trest mu potvrdil. „Když se u veřejného příspěvku objevuje sekera, hovoří se o násilí, dlažebních kostkách a o tom, že po dobrém to nepůjde, lze pochopit, že ministr a jeho manželka měli obavy o své zdraví,“ konstatovala soudkyně Šárka Dufková. Rozsudek je pravomocný.