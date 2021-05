„Při kontrole policisté přišli na to, že tam má řidič neznámou krystalickou látku. Když se ho policisté na to zeptali, odpověděl, že jde o červený fosfor. Přijali jsme k tomu opatření a přizvali hasiče, aby potvrdili, o co se opravdu jedná," uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Na místo vyrazili i hasiči z chemické laboratoře z Tišnova. „Nebezpečná látka se měla nacházet v nějaké nádobě, zřejmě v obalu od kinder vajíčka. Jde asi o 50 gramů. Odborníci z Tišnova potvrdili, že jde o červený fosfor. Ten je vysoce hořlavý, vysoce toxický a žíravý," řekl mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský.

Vezl materiál pro výrobu drog?

Hasiči na místě vymezili nebezpečnou zónu v okruhu padesáti metrů kolem auta. Linky MHD byly odkláněny na objízdnou trasu. „Cizinec řídící vůz skončil v policejní cele, policisté jej budou vyslýchat,“ dodal Chaloupka. Jak se ukázalo, muž má zákaz řízení, navíc odmítl test na drogy.

Chemickou látku odborníci odvezli k likvidaci, stejně jako menší množství jódu, který ve voze později také našli. Červený fosfor je spolu s dalšími dvěma chemikáliemi na českém seznamu látek, které mohou sloužit pro výrobu drog. Využívá se k výrobě metamfetaminu.

VIDEO: Zdrogovaný cizinec ujížděl v Brně policistům.