Krajský soud v Brně už podruhé poslal Evu G. (40) a Josefa K. (30) na 16 let do vězení za přípravu a pokus vraždy známého moravského podnikatele a zakladatele sítě erotických podniků Moulin Rouge Františka Divokého (73). Za organizátora vražedného plánu označil podnikatelovu manželku Evu, podle obžaloby jí šlo o dědictví. Jeji milenec pak Divokého vylákal do přírodní lokality Hády v Brně a pokusil se ho shodit ze 17 metrů vysokého srázu. Senior se však zachytil výčnělku a zachránil se.