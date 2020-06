Štefanie žila po porodu v barabizně pod železničním náspem trati vedoucí z Brna do Černovic. Pár, který ji poskytl azyl, pomáhal s péčí o mimino, jenže když mladá žena stále častěji odbíhala za zábavou, došla mu trpělivost.

„Přišla opilá, občas hulila trávu. Vykládala, jak synka miluje, a pak někde s kořenem strávila noc. Roman se s ní pohádal a vyhodil ji i s malým,“ vypověděla obyvatelka domku k osudnému říjnovému dni.

Obžalovaná Štefanie se přitom podle příspěvků na sociálních sítích z dítěte zprvu těšila. „Oženit se, mít rodinu, stárnout bok po boku. Tohle je pravý vztah, jak má být,“ napsala si do profilu. Podle všeho zoufale a neúspěšně hledala lásku a své místo v životě.

Po několika dalších týdnech přišel zvrat. „Říkala, že má kluka v srdci, ale že to nezvládá, že se chce bavit,“ vypověděla u soudu svědkyně ze společného obydlí.

Neměla zapalovač, vztekla se

Co se odehrálo 6. října 2019? Po vyhazovu z domku se podnapilá Štefanie uchýlila i s dítětem do nepojízdného auta u čerpací stanice. Do policejního protokolu řekla, že chtěla kouřit, ale neměla zapalovač. Když jí ho odmítli na pumpě půjčit, rozčílila se a do nebohého synka se pustila pěstmi, navíc s ním udeřila o madlo dveří.

Fotka v mobilu

Poté bezvládného syna zakryla dekou a usnula. Když se probudila, dítě bylo mrtvé. „Vyfotila jsem si ho mobilem a poslala kamarádovi. Chtěla jsem ji na památku,“ vypověděla do policejního protokolu.

Shoříš v pekle

Osobní stránky profilu ženy na sociální síti se kromě fotografií s miminkem hemžily i odkazy na násilí, alkohol a sex. „Byla poněkud hrubého ražení,“ tvrdil jeden ze známých. Po tragédii od ní dala řada známých ruce pryč. „Shoříš v pekle,“ zněl jeden ze vzkazů. Štefanie přitom na policii uvedla, že by chtěla mírnější trest, nikoliv vězení.