Čtyřmi výstřely z nelegálně drženého browningu sprovodil ze světa loni v říjnu ve svém bytě v brněnském Králově Poli svou milenky Michaelu Š. (†35) rozzuřený důchodce Jan Š. (67). Senior neunesl, že ho o dvě generace mladší žena poslala k vodě. Na 16 let do vězení, kam ho poslal soud, se mu ale nechce. Požaduje mírnější trest.

Někdejší recepční hotelu Continental ženu popravil čtyřmi výstřely, které způsobily 13 závažných zranění. Dvě rány prošly krkem až do paže oběti. Další dvě střely mířily do hrudi a do břicha, žena utrpěla zranění levé plíce, žaludku, dvanáctníku a slinivky. Smrtelné bylo pro ženu zranění krku.

Důchodce neunesl, že žena, se kterou se dva roky intimně stýkal, dala přednost jinému, mladšímu milenci. „Dotklo se mne, jsem ješitný chlap. U kafe jsme se pohádali. Dolehla na mne bezmoc a ponížení. Vytáhl jsem z batůžku pistoli a chtěl jí pohrozit, aby pochopila moji bezmoc. Neměl jsem v úmyslu ji zastřelit, ale když jsme se o zbraň přetahovali, podlomila se mi noha. Vyšel výstřel a vše se najednou spustilo,“ přiznal důchodce u soudu.

Soud ho potrestal 16 lety vězení. Muž nyní podal odvolání. „Odvolání podal obžalovaný do výroku o trestu, navrhuje zrušení rozsudku v tomto výroku a uložení mírnějšího trestu,“ uvedla mluvčí soudu Klára Belkovová. Případ tak bude řešit olomoucký vrchní soud.

Myslel jen na sebe

Znalkyně z oboru psychologie uvedla, že obžalovaný se díky mladší partnerce cítil jako vysoce atraktivní člověk. Když jej svým činem partnerka zesměšnila, cítil potřebu ji potrestat. „Ve své sobeckosti chtěl tu záležitost nějak řešit. Myslí především na sebe, preferuje sobeckost nad ohledy nad jinými,“ uvedla psycholožka před soudem.

„Omluva není dostatečná vůči neštěstí, které se stalo. Kdyby nedošlo k prostřelení mojí nohy. Tím se to celé spustilo, odehrálo se to v pár vteřinách v afektu,“ dodal.

Zabil mámu dvěma dětem

Se zavražděnou ženou se její kat seznámil v hotelu, kde oba pracovali. „Vznikl mezi námi milenecký vztah, i když já byl o hodně starší,“ líčil u soudu klidným hlasem zachovalý penzista. Žena měla z předchozího vztahu dvě děti, které přišly o mámu. Příbuzní po obžalovaném chtějí náhradu nemajetkové újmy, a to necelých pět milionů korun.

Jan Š. své milence nakupoval, dával jí peníze, za rok asi 150 000 korun. Platil jí elektriku a plyn v jejím domku v Opatovicích.