Beran

Jste vybíraví a jen tak něco vás neuspokojí. Připravte se však na to, že se vám nebude dostávat tolik péče a uznání. A to doma i v práci. Není divu, že jste rozladění a výbušní. Kroťte se, jinak to dopadne špatně. Proč se rozčilovat, hoďte to za hlavu.