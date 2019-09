Podle obžaloby najatá firma použila polské trubky, účtovala německé. Ty byly výrazně dražší. Vznikl tak půlmilionový rozdíl. To se trojici zastupitelů Mutěnic nelíbilo a obrátili se na policii.



Firma peníze vrátila

Situace se sice záhy vysvětlila, když stavbyvedoucí vysvětlil, že plánované německé roury se firmě přes období Vánoc nepodařilo sehnat, a použila proto levnější polskou alternativu. Firma následně rozdíl v ceně Mutěnicím vrátila.

Starosta Mutěnic přesto kvůli tomu už dva roky běhá po soudech. „Měl jsem obavu, aby do výkopu nějaké dítě nespadlo. Pokud bychom to neopravili, musela by navíc škola omezit či nezahájit v lednu výuku. Najali jsme proto firmu, která u nás vždy odvedla kvalitní práci. Nikdy jsme u ní neuplatnili reklamaci,“ zdůraznil Horák.



Okresní soud v Hodoníně v dubnu 2018 starostu a další dva stíhané lidi zprostil obvinění. Krajský soud v Brně ale vyhověl státnímu zástupci a rozsudek zrušil. Hodonínský soud se proto případem zabývá opět.

Znalec: Zásadní chyba nevznikla

Ve čtvrtek před soudem vypovídal znalec Milan Gregor, který upozornil, že se nejednalo o zásadní pochybení ze strany obce. „Šlo jen o špatné vystavení dokladů. Obecně přitom platí, že čím je obec menší, tím je úroveň vystavování a přijímaní dokladů nižší,“ uvedl znalec.



Dušan Horák je dlouholetým starostou Mutěnic. V roce 2012 byl vyhlášen v soutěži Starosta Čech a Moravy vítězem v kategorii starosta obce. V soutěži obcí se tehdy Mutěnice umístily na 5. místě v republice.

VIDEO: Na Hodonínsku to starostové a místostarostové nemají snadné. Nedávno například tragicky zahynul místostarosta Dražůvek, když jen dělal doprovod policistům.