„Na základě nových skutečností jsme se rozhodli spoje na trati Zaječí-Hodonín zachovat. Vidíme to v současnosti jako nejlepší řešení,“ uklidnil rozbouřené obyvatele Hodonínska a Břeclavska hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek (60, ANO).



Od nového jízdního řádu přitom měly vlaky mezi Čejčí a Hodonínem jezdit už jen o víkendech. V pracovních dnech je měly nahradit autobusy. „Hodně nás to nazlobilo. Nahrazovat mnohem ekologičtější vlaky autobusy by byl krok zpět,“ sdělil Dušan Horák (55, SNK), starosta Mutěnic.

Důrazný odpor

Do Brna na Krajský úřad se vypravil společně s místostarostou. Následně na odbor dopravy přijeli i starostové Bořetic, Kobylí a Velkých Pavlovic. V patách jim putovaly desítky petičních archů, kterými obyvatelé Podluží jasně vyjadřovali svůj nesouhlas.



„Problém by měly například maminky s kočárky, které jezdí do Hodonína do nemocnice. Autobusy by je neměly jak pobrat. Proto lidé hromadně podepisovali petici. Kolik podpisů se pod ní nakonec sešlo, ani nevím, na kraj to šlo z mnoha míst. Hodně se nám ulevilo,“ řekla jedna z organizátorek protestu Květoslava Prášková z Mutěnic.

Vlaky tam jezdí už od Rakouska - Uherska

Trať Hodonín – Zaječí funguje už více než 120 let. Jihomoravský kraj chtěl od nového jízdního řádu úsek Hodonín – Čejč v pracovní dny pokrýt autobusy. Vlaky by tam měly jezdit už jen o víkendech. Změna se neměla nijak týkat úseku Čejč – Zaječí.