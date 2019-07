Panna

Snažíte ukořistit klid duši, ale nějak vám to nejde. Nyní plníte spíše potřeby jiných a sebe stavíte na druhou kolej. V rodině se něco děje, ale nemůžete na to přijít. Nestrachujte se, čeká na vás příjemné překvapení. Ovšem na to je ještě dost času.