Na železniční trati z Hrušovan u Brna do Židlochovic začali tento týden dělníci pracovat na obnově tratě po dlouhých 40 letech bez provozu. Nyní vyřezávají náletové dřeviny a snášejí starý železniční svršek. Tříkilometrová trať by měla fungovat přesně za rok.

„Nejdřív je potřeba sundat svršek, pak budeme dělat spodek. Půjde to poměrně rychle,“ vysvětlil stavbyvedoucí Vítězslav Konečný. Celá trať bude také elektrifikovaná, aby do Židlochovic mohly zajíždět přímé vlaky z Brna. To výrazně zjednoduší cesty do krajského města.

Nyní ze Židlochovic jezdí přímé autobusy s jízdní dobou přes půl hodiny a mají časté zpoždění. Vlaku bude tato vzdálenost trvat 25 minut.

V Židlochovicích kvůli tomu vznikl u vlakového nádraží přestupní uzel s autobusovými stáními a odstavné parkoviště. Ožije i výpravní budova.

Židlochovická trať je jedním ze tří projektů, který má umožnit přímé vedení vlaků z Brna. Již brzy by měla začít také elektrifikace tratě ze Šakvic do Hustopečí a po roce 2020 by se měla stavět i Boskovická spojka. Díky ní nebude nutné přestupovat při cestě do Boskovic ve Skalici nad Svitavou.

