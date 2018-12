Zpět

Všechno, co jste kdy věděli o cestování do Brna nebo přes něj, zapomeňte. Od neděle 9. prosince bude všechno jinak! Začíná totiž největší výluka hlavního nádraží za posledních padesát let. Peklo v hlavním železničním uzlu Moravy potrvá nejméně rok.