„Děkuji, že jste mi zachránili tatínka,“ byla první slova, která holčička přítomným záchranářům řekla. Tým, který u ošklivě vyhlížející nehody zasahoval, odvedl skvělou práci.

Záchranáři zachránili Jiřímu při vážné nehodě u Slavkova život.
Brno - Zprávy Jiří se po těžké nehodě podruhé narodil: Záchranářům poděkoval dortem

„Náš pacient utrpěl těžká zranění a celý rok se zotavoval. Už je na tom lépe, i když ještě ne úplně v pořádku. Setkání to bylo dojemné a plné emocí,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová a poděkovala tatínkovi s roztomilou dcerkou za návštěvu. Nakonec se oba s některými ze svých záchránců vyfotili.

VIDEO: Děti zastavily autobus po kolapsu řidičky

Video se připravuje ...
Děti zastavily autobus po kolapsu řidičky.
Zdroj: Hancock County School District