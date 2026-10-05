„Děkuji, že jste mi zachránili tatínka,“ byla první slova, která holčička přítomným záchranářům řekla. Tým, který u ošklivě vyhlížející nehody zasahoval, odvedl skvělou práci.
„Náš pacient utrpěl těžká zranění a celý rok se zotavoval. Už je na tom lépe, i když ještě ne úplně v pořádku. Setkání to bylo dojemné a plné emocí,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová a poděkovala tatínkovi s roztomilou dcerkou za návštěvu. Nakonec se oba s některými ze svých záchránců vyfotili.
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